Двое россиян и гражданин Индии, захваченные нигерийскими пиратами, освобождены в результате операции, проведенной морскими силами Нигерии, передает ТАСС.

Двое россиян и гражданин Индии, захваченные нигерийскими пиратами, освобождены в результате операции, проведенной морскими силами Нигерии, передает ТАСС. В ходе операции уничтожено несколько пиратов, один из похитителей задержан.2 января в водах Гвинейского залива пираты атаковали нефтяной земснаряд Ambika, использующийся для прокладки подводных трубопроводов, и захватили в заложники трех членов экипажа. На помощь заложникам на катере выехали сотрудники сил безопасности, но пираты открыли по ним огонь и убили четырех человек.