На крытой многоэтажной парковке возле аэропорта норвежского города Ставангер почти сутки полыхал пожар. В настоящее время огонь взят под контроль. Нанесенный ущерб составляет сотни миллионов крон.

На крытой многоэтажной парковке возле аэропорта норвежского города Ставангер почти сутки полыхал пожар. В настоящее время огонь взят под контроль. Нанесенный ущерб составляет сотни миллионов крон. Так, сообщается, что от пламени пострадали от 1500 до 1600 автомобилей.С места пожара эвакуированы более 1000 человек, передает РИА Новости. Порядка двухсот-трехсот машин сгорели полностью. Здание парковки частично обрушилось.