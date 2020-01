Капитан Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин ворвался в тройку лучших игроков НХЛ, забивавших больше одного гола за игру в составе одного клуба. Это произошло после матча его клуба против Оттавы Сенаторз, в которой россиянин оформил дубль.

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин ворвался в тройку лучших игроков НХЛ, забивавших больше одного гола за игру в составе одного клуба. Это произошло после матча его клуба против "Оттавы Сенаторз", в которой россиянин оформил дубль."Вашингтон" нанес "сенаторам" разгромное поражение со счетом 6:1, а Овечкин поразил ворота соперника дважды. Это игра стала для 34-летнего хоккеиста 138-й, в которой он забивал больше одного гола в составе "кэпс".Теперь по этому показателю он обогнал великого Уэйна Гретцки. У канадца 137 таких игр за "Эдмонтон Ойлерз".Alex Ovechkin now has the third-most multi-goal games for a single franchise in NHL history -- one more than Wayne Gretzky had with Edmonton.This link details the most career multi-goal games for ANY franchise: https://t.co/5VmmA08Mzo #NHLStats pic.twitter.com/ih9HMqT9dl— NHL Public Relations (@PR_NHL) January 8, 2020Лидером данного рейтинга является Марио Лемье, в активе которого 154 игры с двумя и более голами за "Питтсбург". Вторая строчка у Горди Хоу – у него 145 аналогичных игр за "Детройт Ред Уингз".