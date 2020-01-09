Отечественные печенье, мороженное, растительное масло, а также продукты из зерна отличаются высоким качеством, а в некоторых случаях даже превосходят зарубежную продукцию.

Отечественные печенье, мороженое, растительное масло, а также продукты из зерна отличаются высоким качеством, а в некоторых случаях даже превосходят зарубежную продукцию, заявил в интервью "Российской газете" глава Роскачества Максим Протасов.В частности, российская курица вкуснее, чем американская или европейская. Мясо премиальных пород животных поставляется даже в страны Южной Америки, а, например, отечественный круглый рис способен конкурировать с аналогичным злаком из США.Также эксперты отмечают рост качества российских вин и сыров.