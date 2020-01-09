Переговоры лидеров противоборствующих сторон Ливии не состоялись. Они должны были пройти в Риме.

Переговоры лидеров противоборствующих сторон Ливии не состоялись. Они должны были пройти в Риме.Туда прибыл маршал Хафтар, ждали также руководителя Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа. Но, как рассказали в российской контактной группе по ливийскому урегулированию, "организация с итальянской стороны была неудачной — многие моменты Рим не проговорил с обеими сторонами".Саррадж лишь провел переговоры в Брюсселе с главой Евросовета и шефом европейской дипломатии. Там ему обещали поддержку, сообщает телеканал "Россия 24".