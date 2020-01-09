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<a href="https://33live.ru/novosti/09-01-2020-perestrelka-v-ottave-est-zhertvy.html" target="_blank">Перестрелка в Оттаве. Есть жертвы</a> - Один человек погиб, трое получили тяжелые ранения во время перестрелки в канадской Оттаве.