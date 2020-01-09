Буквально на днях ликвидировали страницу Вадима Манукяна в социальной сети Одноклассники. Общественность заступилась за нелестно высказавшегося об Алле Пугачевой блогера.

Буквально на днях ликвидировали страницу Вадима Манукяна в социальной сети "Одноклассники". Общественность заступилась за нелестно высказавшегося об Алле Пугачевой блогера.Вероятным поводом для блокировки своего аккаунта Манукян назвал недавно выпущенный материал о Примадонне. Председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Александр Малькевич также высказался о ситуации."Я много публично выступаю и требую, чтобы российские "новые медиа" вводили у себя то, что называется саморегулированием, удаляли экстремистский и противоправный контент. Мне в ответ рассказывают, что это невозможно. Точно? А вот блогеру Вадиму Манукяну соцсеть "Одноклассники" на Рождество удалила страницу без предупреждения и безо всяких там уведомлений", – высказался Малькевич в своем телеграмм-канале. По всей видимости, произошедшее не на шутку разозлило его."Что нарушил? Внимание. Интрига. Та-да-да-дам! Последний пост Манукяна в "ОК" был с заголовком о том, что "Время Пугачевой прошло" и был посвящен новогодним ТВ-огонькам. Это теперь запретная тема?" – поинтересовался мнением подписчиков Александр.В свою очередь Манукян поблагодарил коллегу за поддержку. Он отметил, что социальные сети должны блокировать противоправные материалы."Я считаю, что российские соцсети не вправе вести себя подобным образом ни в отношении рядовых пользователей соцсетей, ни уж тем более в отношении публичных людей. Мы уже привыкли к тому, что западные соцсети ведут себя подобным образом, но чтобы российские "Одноклассники" после поста про Пугачеву, не говоря ни слова, просто деактивировали аккаунт... Это уже переходит всякие границы", – поделился мнением Вадим.23 Дек 2019 в 2:14 PSTВ Сети поднялась такая волна негодования, что блогеру были вынуждены вернуть его страницу. Площадка для публикации постов была недоступна на протяжении половины дня, однако за это время не успела растерять аудиторию. Малькевич выразил желание услышать официальный комментарий от представителей "Одноклассников"."С одной стороны, хорошо – общественное мнение что-то значит в нашей стране. С другой стороны, хотелось бы получить внятные объяснения со стороны российской корпорации, которая банит российского общественного деятеля. Ждем-с", – подытожила медиаперсона.