38-летняя Пэрис Хилтон частенько появляется в экстравагантных нарядах. Исключением не стала афтепати кинопремии Золотой глобус.

38-летняя Пэрис Хилтон частенько появляется в экстравагантных нарядах. Исключением не стала афтепати кинопремии "Золотой глобус".Светская львица выбрала прозрачное длинное платье с глубоким разрезом, усыпанное драгоценными камнями. Примечательно, что знаменитость не надела бюстгальтер. Соски она, конечно, заклеила специальными накладками, но это не помогло скрыть ее наготу.Тем не менее актриса надела трусы, что не может не радовать. Гости могли лицезреть только ее длинные ноги и упругую грудь.Впрочем, Пэрис может позволить себе такую роскошь. В 38 лет ей удалось сохранить прекрасную фигуру.Дополнили образ туфли-лодочки золотистого цвета. А густые волосы блондинки ниспадали по плечам крупными локонами.На светскую вечеринку Пэрис явилась в сопровождении нового любовника. Это был их первый совместный выход. Избранником звезды стал 38-летний бизнесмен Картер Реум. Вместе с братом он основал компанию VEEV Spirits, которая занимается производством алкогольной продукции.