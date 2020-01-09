В Московской области задержали одного из четверых подозреваемых в грабеже на 1,5 миллиона рублей. Преступление было совершено в Котельниках. Полицейскими установлено, что четверо ..

В Московской области задержали одного из четверых подозреваемых в грабеже на 1,5 миллиона рублей. Преступление было совершено в Котельниках."Полицейскими установлено, что четверо злоумышленников в масках во дворе дома напали на местного жителя, который садился в свой автомобиль", – цитирует пресс-службу ГУ МВД России по Подмосковью . Уточняется, что злоумышленники нанесли потерпевшему несколько ударов баллонным ключом по телу и голове. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.