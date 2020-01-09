Наукограды Подмосковья получат более 182 миллионов рублей из федерального бюджета России. Еще 155 миллионов рублей городам направит правительство Московской области. За счет этих средств ..

Наукограды Подмосковья получат более 182 миллионов рублей из федерального бюджета России. Еще 155 миллионов рублей городам направит правительство Московской области. За счет этих средств планируется развивать научную деятельность и благоустройство, сообщаетСоглашение о субсидировании было подписано между правительством Московской области и Министерством науки и высшего образования России в конце декабря 2019 года. Заместитель председателя подмосковного кабмина Вадим Хромов сообщил телеканалу что общий объем финансирования городов в 2020 году превысит 338 миллионов рублей.Деньги будут направлены на научные мероприятия, ремонт образовательных учреждений и лабораторий, а также на развитие научно-образовательных центров.