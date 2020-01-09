Очаг бешенства зафиксирован в деревне Ручей Ковровского района Владимирской области. Местным жителям рекомендовано внимательно следить за своими домашними питомцами и в случае подозрительного поведения сообщать в районную ветеринарную станцию.

Очаг бешенства зафиксирован в деревне Ручей Ковровского района Владимирской области. Местным жителям рекомендовано внимательно следить за своими домашними питомцами и в случае подозрительного поведения сообщать в районную ветеринарную станцию по телефонам: 8(49232)2-14-20, 2-27-49.Опасное заболевание обнаружилось у домашней собаки. Животное внезапно начало вести себя неадекватно, проявило агрессию к своим хозяевам и даже набросилось на ребенка. После этого собаку пришлось усыпить. Был взят анализ на бешенство, которое вскоре подтвердилось, сообщает ГТРК "Владимир".Шаткая походка, позывы к рвоте, кашель, поедание несъедобных предметов, например, земли — все это первые симптомы заболевания животного, на которые стоит обратить внимание. На территории Коврова и Ковровского района в 2019 году было зарегистрировано около 20 случаев возникновения бешенства у животных.Как собщает ГТРК "Калуга", по состоянию на 9 января 2020 года, в Калужской области в режиме карантина по бешенству находится 17 населенных пунктов.В декабре 2019 года в Санкт-Петербурге проводилась бесплатная акция по вакцинированию собак. На приеме питомца осматривали, при необходимости чипировали и делали прививку.В декабре карантин по бешенству был введен на Южном Урале — там в зону риска попали кошки.