Согласно результатам исследования реализованные программы являются контрафактными...

Оперативники ОЭБиПК УВД по ЮАО ГУМВД России по г. Москве задержали 44-летнего жителя столицы по подозрению в реализации контрафактного программного обеспечения.Сотрудниками полиции было установлено, что подозреваемый, осуществляя торговую деятельность, незаконно сбыл оптический диск с нелицензионным программным обеспечением. Также в ходе осмотра торгового места полицейские обнаружили и изъяли несколько аналогичных дисков.Согласно результатам исследования реализованные программы являются контрафактными. Ущерб компании-правообладателю составил свыше 1 миллиона рублей.Следственной частью СУ УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав».Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22