Пока потерпевшая открывала входную дверь квартиры, к ней сзади подошел злоумышленник и вырвал из рук сумку, после чего скрылся...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Зябликово задержали 38-летенго приезжего, подозреваемого в ограблении пенсионера.В ОМВД России по району Зябликово с заявлением о грабеже обратилась 81-летняя жительница района. По словам потерпевшей, когда она открывала входную дверь квартиры, к ней сзади подошел неизвестный и вырвал из рук сумку, после чего скрылся. Наживой для злоумышленника стали мобильный телефон, банковская карта и денежные средства. Ущерб составил 9 000 рублей.В результате отработки территории полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний приезжий.По данному факту дознанием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22