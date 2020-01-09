Сейчас Екатерина Климова, как и многие другие звезды шоу-бизнеса, отдыхает в теплых краях. Актриса отправилась в отпуск вместе со своими четырьмя детьми.

Сейчас Екатерина Климова, как и многие другие звезды шоу-бизнеса, отдыхает в теплых краях. Актриса отправилась в отпуск вместе со своими четырьмя детьми.Артистка опубликовала веселый ролик в своем инстаграм-аккаунте. Его главной героиней стала младшая дочь знаменитости Белла. "Любопытный человек", – написала светская львица.На записи запечатлено, как крошка, облаченная в украшенное вышивкой платье, разглядывает солнцезащитные очки. Она интересуется у мамы, куда та дела свой аксессуар. На что Климова ответила, что оставила его дома.После этого девочка начинает изящно поправлять шляпку, смотрясь на свое отражение в линзах очков. Вдоволь напозировавшись, она отдает их родительнице со словами: "И так пойдет".Тогда Екатерина отдает свой смартфон в руки дочери, и та начинает снимать маму. На записи видно подтянуто и загорелое тело телезвезды, которая лежит в одном лишь мини-бикини белого цвета.Поклонники обратили внимание на сильное сходство между Климовой и ее наследницей. "Зая какая", "Ангелочек!", "Малышка – просто чудо! Такая потешная!", "Прелесть-девочка", "Очаровательная маленькая леди", "Красотулька маленькая", – восхищались фолловеры.