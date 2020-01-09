Популярный телеведущий Иван Ургант предстал на публике в новом образе. Поклонники оценили эксперименты звезды с внешностью.

Популярный телеведущий Иван Ургант предстал на публике в новом образе. Поклонники оценили эксперименты звезды с внешностью.Ведущий программы "Вечерний Ургант" сделал новую прическу. В социальных сетях шоумен опубликовал сделанную в гримерке фотографию, на которой он запечатлен с выбритыми висками. "Отпуск где-то рядом", – коротко написал Иван Ургант.Поклонники пришли в восторг от преображения звезды. Они заявили, теперь актер выглядит гораздо моложе своего возраста: "Помолодел лет на 30", "Радикальненько", "Очень стильно и свежо". Один из комментаторов даже сравнил шоумена с молодым Робертом Де Ниро.Напомним, недавно стало известно о том, что приемная дочь , проживающая в США, встречается с темнокожим мужчиной. На странице в "Инстаграме" Эрика разместила снимок с новым возлюбленным. Многие пользователи раскритиковали выбор девушки.8 Янв 2020 в 7:06 PSTСвое мнение также высказала популярный блогер Лена Миро. Она поддержала дочь . По ее словам, в случае свадьбы дети Эрики будут иметь американское гражданство, а, значит, смогут посетить без визы две сотни стран. Кроме того, наследники получат хорошее образование за границей благодаря состоятельным родственникам.