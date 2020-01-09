Некогда неизвестный, но затем внезапно прогремевший на всю страну и мир гражданин Белоруссии Виталий Зелковский, озвучил крайний срок, после которого наступит отставка Александра Лукашенко. Мужчина прославился в Сети благодаря своим забавным фотографиям с отдыха, а теперь готов всерьез соревноваться с действующим президентом Белоруссии на ближайших выборах.

Некогда неизвестный, но затем внезапно прогремевший на всю страну и мир гражданин Белоруссии Виталий Зелковский, озвучил крайний срок, после которого наступит отставка Александра Лукашенко. Мужчина прославился в Сети благодаря своим забавным фотографиям с отдыха, а теперь готов всерьез соревноваться с действующим президентом Белоруссии на ближайших выборах.Отставка Александра Лукашенко с каждым днем становится все более реальной перспективой, уверены некоторые аналитики. Они объясняют свою точку зрения тем, что в подобном исходе заинтересованы очень многие силы. Дескать, недовольство президентом Белоруссии зреет и в России, которая ждет от своих партнеров исполнения обязательств, и внутри самой страны. Люди устали от экономических проблем и самодурства главы государства. Вдобавок ко всему, окрепла националистическая оппозиция по украинскому образцу, которую, как рассказывают, на свою беду вырастил сам Батька.Как бы то ни было, теперь вызов засидевшемуся во власти Александру Лукашенко не боятся бросать даже такие фигуры, чей политический капитал не предполагает надежной зашиты от гонений. "Я не боюсь репрессий", в интервью изданию UDF.by признался "суровый турист" Виталий Зелковский, который на волне внезапно возникшей популярности объявил о своем выдвижении в кандидаты в президенты Белоруссии.Более того, если верить его словам, опасаться стоит самому белорусскому лидеру. "Лукашенко сидит последние полгода в авторитарной власти, а дальше мы будем превращать государство в демократическую парламентскую республику, и в его интересах нам в этом помочь", – заявил он.Напомним, Виталий Зелковский приобрел вирусную популярность благодаря публикациям в западной прессе. Среди миллионов учетных записей простых людей журналисты совершенно случайно наткнулись именно на его профиль и обратили внимания на селфи мужчины, которые тот делал во время своих путешествий.Внимание работников СМИ привлек тот факт, что на всех снимках у мужчины было неизменно хмурое лицо. Благодаря этому обстоятельству Виталий Зелковский приобрел прозвище "суровый белорус". Его стали узнавать на улице и у него на родине. Неожиданную популярность мужчина, судя по всему, решил конвертировать в политический капитал, объявив о своих президентских амбициях и не побоявшись бросить вызов самому Александру Лукашенко.Материал дополняется.