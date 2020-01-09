В Сети разгорается обсуждение расследования крушения пассажирского Boeing-737 компании Международные авиалинии Украины в небе над Тегераном. Многие уверены, что ситуация серьезно угрожает политической карьере президента США Дональда Трампа.
В Сети разгорается обсуждение расследования крушения пассажирского Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" в небе над Тегераном. Многие уверены, что ситуация серьезно угрожает политической карьере президента США Дональда Трампа.
Версия о том что катастрофа украинского Boeing стала результатом не технической неисправности, была опубликована в телеграм-канале "Политджойстик". "Это общая позиция летчиков в чатах и на радио", – отметили авторы сообщения.
"Теперь вопрос: как этим распорядятся иранцы? У них все карты на руках: ящики, своя территория, внешние наблюдатели, показания радаров и т.д." – добавили авторы. Однако пока, говорится в сообщении, сами иранцы оставили ситуацию в подвешенном состоянии, заявив о повреждении бортовых самописцев. Сообщается, что местные специалисты сперва узнают о том, что на самом деле произошло с самолетом, а лишь затем подумают о том, какую версию озвучить мировому сообществу.
Если выяснится, что катастрофа произошла по вине Ирана, то официальной версией станет крушение в результате технической неисправности. "А вот если чужие, то тут развилка. Можно нанести мощный идеологический удар, а можно выторговать какие-то преференции", – считают эксперты.
"Представьте себе, что каким-то непостижимым образом окажется, что США причастны к гибели десятков канадцев, французов и британцев, то есть граждан стран – своих союзников", – предложил комментатор.
В первую очередь это станет смертельным ударом для политической карьеры американского лидера. Однако даже это не самое сильное по силе возможное последствие. "Трамп, как минимум, проиграет выборы, даже не начав их, а как максимум будет разрушена западная коалиция и начнется реальный процесс выхода НАТО из региона", – пишет "Политджойстик".