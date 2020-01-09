В Сети разгорается обсуждение расследования крушения пассажирского Boeing-737 компании Международные авиалинии Украины в небе над Тегераном. Многие уверены, что ситуация серьезно угрожает политической карьере президента США Дональда Трампа.

В Сети разгорается обсуждение расследования крушения пассажирского Boeing-737 компании "Международные авиалинии Украины" в небе над Тегераном. Многие уверены, что ситуация серьезно угрожает политической карьере президента США Дональда Трампа.Версия о том что катастрофа украинского Boeing стала результатом не технической неисправности, была опубликована в телеграм-канале "Политджойстик". "Это общая позиция летчиков в чатах и на радио", – отметили авторы сообщения."Теперь вопрос: как этим распорядятся иранцы? У них все карты на руках: ящики, своя территория, внешние наблюдатели, показания радаров и т.д." – добавили авторы. Однако пока, говорится в сообщении, сами иранцы оставили ситуацию в подвешенном состоянии, заявив о повреждении бортовых самописцев. Сообщается, что местные специалисты сперва узнают о том, что на самом деле произошло с самолетом, а лишь затем подумают о том, какую версию озвучить мировому сообществу.Если выяснится, что катастрофа произошла по вине Ирана, то официальной версией станет крушение в результате технической неисправности. "А вот если чужие, то тут развилка. Можно нанести мощный идеологический удар, а можно выторговать какие-то преференции", – считают эксперты."Представьте себе, что каким-то непостижимым образом окажется, что США причастны к гибели десятков канадцев, французов и британцев, то есть граждан стран – своих союзников", – предложил комментатор.В первую очередь это станет смертельным ударом для политической карьеры американского лидера. Однако даже это не самое сильное по силе возможное последствие. "Трамп, как минимум, проиграет выборы, даже не начав их, а как максимум будет разрушена западная коалиция и начнется реальный процесс выхода НАТО из региона", – пишет "Политджойстик".