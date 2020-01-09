Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри. Очевидцы публикуют кадры с места событий.

Протестующие прорвались в администрацию президента Абхазии, несколько десятков человек захватили здание в Сухуме и забаррикадировались внутри. Очевидцы публикуют кадры с места событий.На площади перед администрацией собрались, по разным данным, от 500 до 1000 человек, которые требовали пересмотра итогов второго тура президентских выборов, прошедших в республике 8 сентября.Проигравший Раулю Хаджимбе кандидат Алхас Квициниа обратился в суд, но его иск был отклонен. Сегодня суд кассационной инстанции удовлетворил ходатайство об отводе судьи — дело будет рассмотрено повторно. Но произошло это после того, как протестующие ворвались внутрь здания администрации президента, выбив двери и стекла на первом этаже.Митингующие забаррикадировались внутри, хотя правоохранители и военнослужащие и не предпринимали попыток силой выдворить их из помещений. Сообщается о нескольких пострадавших в ходе стычек, но точное их число остается неизвестным.Власти оценили произошедшее как попытку госпереворота.