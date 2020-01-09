Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. А.Пушкина подал заявку на регистрацию товарных знаков ПУШ и PUSH, говорится в заявках в Роспатент.

Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) им. А​​​.Пушкина подал заявку на регистрацию товарных знаков "ПУШ" и PUSH, говорится в заявках в Роспатент, имеющихся в распоряжении РИА Новости.В документе говорится, что товарные знаки "ПУШ" и PUSH регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг №14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 38, 41 и 43. Под этим брендом можно будет производить и продавать драгоценности и украшения, канцтовары, часы, баннеры, багеты для картин, гравюры, одежду, обувь и постельное белье, автоклавы для приготовления пищи неэлектрические, скороварки неэлектрические; аквариумы комнатные, спортинвентарь.Кроме того, можно будет устраивать музейные выставки, запускать онлайн-сервисы для скачивания цифровой музыки, проводить фитнес-классы, производить кинофильмы (за исключением рекламных роликов) и в целом заниматься рекламой и печатать книги. Также предусмотрен прокат видеокамер и видеомагнитофонов.Заявки Пушкинский музей подал 26 ноября 2019 года. В настоящее время они находятся на экспертизе. По данным Роспатента, среднее время рассмотрения заявок на товарный знак по итогам 2019 года составило около полугода.