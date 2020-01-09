Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Трамп отказался от эскалации конфликта с Ираном.

Российский сенатор Алексей Пушков отметил, что Трамп отказался от эскалации конфликта с Ираном.Ранее президент США обратился к нации, пообещав ввести экономические санкции против Ирана и заявив, что военным путем конфликт решаться не будет. От ударов Ирана по американским базам никто не пострадал, сказал Трамп.Пушков в своем Twitter подчеркнул, что заявление Трампа отменяет сценарий немедленного военного конфликта, однако кризис остался непреодоленным. "Опасность войны сохраняется", — предупредил сенатор.Заявив, что жертв среди военных США нет и что базам был нанесён минимальный ущерб, Трамп отказался от военной эскалации, пообещав ввести новые эконом. санкции против Ирана. Это отменяет сценарий немедленного военного конфликта. Но кризис не преодолён. Опасность войны сохраняется.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 8, 2020Иран нанес ракетныхй удар по американским базам в Ираке в ночь на 8 января. В СМИ сообщается о 80 жертвах, но Вашингтон опровергает эту информацию. Действия Ирана — ответ на обстрел Багдада американцами. В ночь на 3 января в результате налета был убит иранский генерал Касем Сулеймани.