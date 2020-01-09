Один на один в присутствии переводчиков начали переговоры в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Путин прилетел в Стамбул с авиабазы Хмеймим в Сирии, где встречался с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом.

Один на один в присутствии переводчиков начали переговоры в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Путин прилетел в Стамбул с авиабазы Хмеймим в Сирии, где встречался с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом.В программе переговоров с Эрдоганом у Путина обсуждение вопросов развития российско-турецкого сотрудничества и актуальной международной проблематики, включая ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает ТАСС. Также Путин и Эрдоган обсудят развитие ситуации вокруг Ирана. После убийства иранского генерала Сулеймани в аэропорту Багдада американской ракетой, Тегеран нанес ответный удар по двум американским военным базам в Ираке.Кроме того, Путин и Эрдоган 8 января торжественно откроют новый газопровод "Турецкий поток". 930 километров труб проложены по дну Черного моря из-под Анапы до европейской части Турции. Мощность "Турецкого потока" 31,5 миллиарда кубометров газа в год.