Владимир Путин и Реджеп Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии. Главы государств призвали все стороны прекратить огонь, начиная с воскресенья, 12 января, и сесть за стол переговоров.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган согласовали единую позицию по Ливии. Главы государств призвали все стороны прекратить огонь, начиная с воскресенья, 12 января, и сесть за стол переговоров.В Правительстве национального согласия Ливии в ответ заявили, что высоко ценят усилия России и Турции, направленные на поиск решения кризиса. Ранее в Триполи запросили помощь у Анкары на фоне продвижения сил генерала Хафтара к столице. Парламент Турции одобрил отправку военных в Ливию, напоминает телеканал "Россия 24".