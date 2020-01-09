Российский Военно-морской флот – одна из ключевых составляющих обеспечения безопасности страны. В двадцать первом веке РФ должна не только сохранить свой статус одной из ведущих морских держав, но и укрепить его, заявил Владимир Путин на совещании с руководством ВМФ.

Российский Военно-морской флот – одна из ключевых составляющих обеспечения безопасности страны. В двадцать первом веке РФ должна не только сохранить свой статус одной из ведущих морских держав, но и укрепить его, заявил Владимир Путин на совещании с руководством ВМФ.Поэтому доля современного вооружения на флоте должна составить 70% уже в ближайшее время. Этого уровня мало достичь, нужно еще его поддерживать, добавил Путин в эфире телеканала "Россия 24".Напомним, 9 января российский президент наблюдал за совместными учениями Черноморского и Северного флотов с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов". В ходе маневров боевые корабли и авиация провели пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковых ракет "Кинжал".