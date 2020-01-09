В селе Ивантеевка (Саратовская область) произошла трагедия. Пятилетний мальчик случайно убил своего отца. Инцидент произошел 3 января. Отчасти в случившемся виноват и сам погибший.

В селе Ивантеевка (Саратовская область) произошла трагедия. Пятилетний мальчик случайно убил своего отца. Инцидент произошел 3 января.Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, отец решил продемонстрировать сыну арсенал имеющегося у него оружия. В числе показанных предметов оказалось заряженное ружье. Мальчик из любопытства взял его и случайно нажал на курок, в результате чего и произошел выстрел. К сожалению, ранение оказалось смертельным, а ребенок в силу возраста ничего не понял.По словам собеседника агентства, семья, в которой случилась трагедия, является благополучной. Погибший — Сергей Стекольников, ранее он руководил "Ивантеевским каменным карьером".Старший помощник руководителя областного управления Следственного комитета Надежда Волошина сообщила, что в настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.В декабре 2019 года в Приморье мальчик случайно выстрелил четырехлетней сестре в живот. Девочка умерла на месте.