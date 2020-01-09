Ученым удалось раскрыть новый жуткий вид вируса, который вызвал эпидемию пневмонии в Китае. Было сделано официальное заявление властей.

Ученым удалось раскрыть новый жуткий вид вируса, который вызвал эпидемию пневмонии в Китае. Было сделано официальное заявление властей.Ранее Сеть облетела новость о том, что в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка вирусной пневмонии (воспаление легочной ткани, преимущественно инфекционного происхождения – прим.ред.), и если до проведения исследований медики не могли определить, что ей поспособствовало, то теперь они нашли причину. Заболевание спровоцировал новый, до сей поры неизвестный науке коронавирус.Стоит заметить, что он поражает не только организм человека, но и животных. В свою очередь, это может привести к заражению людей пневмонией не только на территории Китая, но и в других странах, ближайших к этому региону, сообщает . Туристам крайне не рекомендуется посещать район, в котором была зафиксирована эпидемия.На данный момент специалисты отмечают 15 подтвержденных случаев заболевания. Тем не менее, под наблюдением врачей остается порядка 160 человек– это друзья и родные пациентов с диагностированной болезнью, а также те, кто просто имел с ними тесный контакт.Сейчас несколько пациентов находятся в тяжелом состоянии, в том числе и ребенок. Девочка помещена в больницу в Сингапуре. Трехлетняя малышка вернулась из Уханя с пневмонией неизвестного типа, чем не на шутку обеспокоила местных врачей, которым еще предстоит выяснить, чем и как лечится конкретно этот вид воспаления легких.Усиленный медицинский контроль введен и в Гонконге. До сих пор неизвестно, передается ли вирус от человека к человеку. По поводу его происхождения есть лишь догадки: сообщается, что несколько пациентов работали на городском рынке морепродуктов. В настоящее время он закрыт.