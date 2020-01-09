В системе контроля над качеством продукции появились новые категории товаров. Правительство утвердило правила маркировки продукции легкой промышленности, духов и туалетной воды, а также фототехники и автомобильных шин. Утвержден и порядок доступа к данным системы мониторинга.

В системе контроля над качеством продукции появились новые категории товаров. Правительство утвердило правила маркировки продукции легкой промышленности, духов и туалетной воды, а также фототехники и автомобильных шин. Утвержден и порядок доступа к данным системы мониторинга.Подлинный код, наименование товара, импортер — настоящий цифровой паспорт для каждого товара теперь в каждом смартфоне. Достаточно скачать приложение "Честный знак", отсканировать уникальный код продукта и за секунду понять, находится в ваших руках оригинал или подделка. Новая система маркировки — умный и технологичный удар по контрафакту."На сегодня в системе уже около 150 тысяч компаний работает полноценно и прослеживается 7 миллиардов 200 миллионов индивидуальных кодов", — прокомментировал нововведение заместитель генерального директора Центр развития перспективных технологий Реваз Юсупов.Метод позволяет проследить буквально жизнь товара с момента производства до его продажи. Два года назад начали чипировать шубы, результат — липовые меха исчезли с прилавков."Результаты внедрения маркировки на рынке шуб показали, что данного товара в продаже больше в 10-13 раз, чем мы ожидали", — рассказала генеральный директор Международной ассоциации "Антиконтрафакт" Светлана Квасова.Сегодня, 8 января, в силу вступил новый перечень товаров с обязательной меткой, кодом Data Matrix, который невозможно подделать. В него входят шины и покрышки, духи, сигареты, фотоаппараты, обувь, верхняя одежда, постельное белье. Однако никакой шоковой маркировки — чтобы оцифровать товары, у производителей есть год."На сегодня по разным категориям товаров предусмотрен переходный период от 9 до 12 месяцев. Производители могут реализовать товар без маркировки, либо есть период маркировки остатков и они могут промаркировать товары", — сообщила руководитель рабочей группы по маркировке и прослеживаемости "Ассоциация компаний розничной торговли" Анна Орлова.Стоимость такого знака качества для производителей — 50 копеек в пересчете на каждый товар единоразово. Бизнес в этом заинтересован — как российский, так и зарубежный. Среди плюсов — крах недобросовестных конкурентов и оптимизация производства. Согласно новым правилам, теперь производитель имеет доступ к данным в системе."Производитель видит, как движутся его товары и сколько продуктов на складах, это позволяет компаниям кратно повысить эффективность своей деятельности", — рассказал Реваз Юсупов.Как итог, эксперты прогнозируют снижение цен на товары до 10 процентов от стоимости. В будущем, чтобы попасть на российский рынок, нужно будет буквально предъявить код. Пока с 1 января производство лекарственных препаратов без маркировки уже запрещено."В 2,5 раза сокращен оборот контрафактной продукции по данной группе. Выявлено нарушений по фармацевтической продукции более чем на полмиллиарда рублей", — прокомментировала Светлана Квасова.Разрушить царство подделок предстоит на полках с бытовой химией — треть фальсификат, а также с продуктами первой необходимости — 70 процентов питьевой воды не соответствует нормам. Исчерпать мутные источники доходов планируют в течение четырех лет.