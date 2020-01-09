Вооруженные силы России получат в 2020 году 50 новейших пистолетов Удав, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ. Военные уточняют, что пистолет успешно прошел армейскую проверку, которая началась в мае 2019 года.

Вооруженные силы России получат в 2020 году 50 новейших пистолетов "Удав", сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Военные уточняют, что пистолет успешно прошел армейскую проверку, которая началась в мае 2019 года. Оружие доказало свою эффективность и надежность в самых разных, в том числе и экстремальных, условиях.Напомним, в 2016 году пистолет "Удав" отправили на предварительные испытания, а в 2018 – на государственные.Новый пистолет использует российский патрон 9х21, разработанный в ЦНИИточмаш. Однако, позднее появилась версия под популярный боеприпас 9х19 Парабеллум.Общий вес оружия – почти килограмм, размер магазина – 18 патронов.