Россиянин Владислав Белозеров за полгода добрался из Екатеринбурга в Дубай. В качестве передвижного средства мужчина выбрал самокат. В течение шести месяцев он преодолел почти десять тысяч километров и оказался в городе на побережье Персидского залива.

Россиянин Владислав Белозеров за полгода добрался из Екатеринбурга в Дубай. В качестве передвижного средства мужчина выбрал самокат. В течение шести месяцев он преодолел почти десять тысяч километров и оказался в городе на побережье Персидского залива.Владислав Белозеров создал группу в социальной сети "ВКонтакте", где делился подробностями своего путешествия. В описании публичной страницы говорится, что целью поездки стала помощь природе. Россиянин отметил, что после завершения путешествия он планирует продать самокат на аукционе.Белозеров рассказал, что идея поехать на таком транспортном средстве возникла у него в декабре 2018 года, когда в его жизни был непростой период. Путь россиянина в ОАЭ пролегал через половину России, Азербайджан, Грузию, Армению, Иран. Мужчина даже подал заявку в "Книгу рекордов Гиннесса".Путешественник рассказал РИА Новости, что во время поездки испытания поджидали его чуть ли не каждый день. По словам Белозерова, самое сложное — это ситуация с жильем, поскольку денег у мужчины было мало. Во время передвижения по территории России Владислав ночевал в основном палатке, а в городах других стран искал ночлег через специальный сервис для путешественников.Что касается самого транспортного средства, то оно не выдерживало вес мужчины, его рюкзака и сумок. На момент приезда в Дубай Белозеров успел сменить пять задних покрышек самоката, а также две передних.В июле 2016 года житель Санкт-Петербурга совершил менее грандиозное, но все же непростое путешествие из культурной столицы в Москву. В качестве транспорта он тоже предпочел самокат. Добраться до Москвы петербуржец смог за шесть дней.