В Нижегородской области времяпрепровождение на базе отдыха обернулось для 37-летней россиянки гибелью. Женщина пыталась сделать селфи, но неосторожность привела к трагедии.

В Нижегородской области времяпрепровождение на базе отдыха обернулось для 37-летней россиянки гибелью. Женщина пыталась сделать селфи, но неосторожность привела к трагедии.Как сообщает Следственный комитет по Нижегородской области, инцидент произошел 3 января в вечернее время в городе Выкса. Женщина подошла к деревянному ограждению с целью сфотографироваться, облокотилась на него, но в итоге упала вниз с высоты около 2,5 метра, поскольку опора сломалась. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, в результате чего скончалась на месте.В настоящее время Следственный комитет проводит следственные действия, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности).В декабре 2019 года во Владивостоке попытка сделать селфи на вагоне обернулась для 13-летнего подростка гибелью — его травмировало электрическим током.