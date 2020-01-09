Исландский защитник Рагнар Сигурдссон больше не будет играть за Ростов. Клуб расторг контракт с 33-летним футболистом, сыгравшим почти сотню встреч за сборную своей страны.

Исландский защитник Рагнар Сигурдссон больше не будет играть за "Ростов". Клуб расторг контракт с 33-летним футболистом, сыгравшим почти сотню встреч за сборную своей страны.Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча. В начале нынешнего сезона исландец был капитаном ростовчан. Но клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию.Причиной расставания "Ростова" с опытным легионером стали проблемы футболиста с алкоголем, сообщает Чемпионат.com. Исландец принес клубу извинения за нарушения спортивного режима, но ростовчане решили прекратить сотрудничество с Рагнаром.