Восемь рабочих недель в 2020 году в России будут сокращенными. Они образуются из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней, которые выпадают на выходные.

Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.Это связано с праздниками и переносом нерабочих дней, выпадающих на выходные.Согласно утвержденному производственному календарю, сокращенными будут некоторые рабочие недели в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре.Двухдневной рабочей неделей начинается 2020 год после новогодних каникул. Следующая <...> — в конце февраля. В связи с празднованием Дня защитника Отечества рабочими в последнюю неделю февраля будут четыре дня: с 25 по 28 февраля, — рассказал собеседник агентства.Много выходных дней ожидает россиян весной. Международный женский день сократит вторую рабочую неделю марта до четырех дней. Также четыре рабочих дня, с 27 по 30 апреля, будет в связи с празднованием Дня весны и труда.В мае в связи с переносами выходных <...> с субботы, 4 января, и воскресенья, 5 января, первая рабочая неделя продлится всего три дня: с 6 по 8 мая. При этом следующая майская неделя также будет сокращенной из-за выходных, приуроченных ко Дню Победы, — пояснил Шкловец.Летом сокращенной будет только одна неделя — связанная с празднованием Дня России 12 июня.Осенью выходной на День народного единства разобьет рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня: с 2 по 3 ноября и с 5-го по 6-е.