Рубль резко усилил рост после праздников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи. Евро упал ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года, доллар опустился к минимумам ..

Рубль резко усилил рост после праздников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Московской биржи.Евро упал ниже 68 рублей впервые с 11 января 2018 года, доллар опустился к минимумам с мая 2018 года. Таким образом, , 9 января 2020 года составил: 61,90 за доллар, 69,37 за евро. Ранее эксперты заявляли, что недавнее укрепление российской валюты связано с восстановлением цен на нефть и налоговым периодом.