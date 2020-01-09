На Канарских островах туристы стали свидетелями опасной сцены: маленькая девочка через окно выбралась на карниз пятого этажа и устроила импровизированный забег, пока ее мама принимала душ.

На Канарских островах туристы стали свидетелями опасной сцены: маленькая девочка через окно выбралась на карниз пятого этажа и устроила импровизированный забег, пока ее мама принимала душ, сообщает El Pais.Запись была опубликована в минувший понедельник, 6 января, а сам инцидент произошел еще 4 числа в курортном городке Плайя-Параисо на Тенерифе. На кадрах видно, как ребенок, держась за стену, по узкому выступу добегает до балкона, а затем отправляется в обратный путь, к окну.После публикации записи полиция быстро установила родителей малышки — это туристы из Финляндии. С их слов следует, что девочка отправилась исследовать новый маршрут в тот момент, когда мама принимала душ.Родителей ждет наказание, но какое именно, пока остается неизвестным.