Телеведущая Анфиса Чехова любит удивлять народ своими публикациями. В этот раз она показала поклонникам ролик, на котором понежилась в компании своей красотки-подруги.

Телеведущая Анфиса Чехова любит удивлять народ своими публикациями. В этот раз она показала поклонникам ролик, на котором понежилась в компании своей красотки-подруги.Сейчас знаменитость отдыхает на французском курорте Шамони-Мон-Блан, фотографиями и видео с которого охотно делится с фанатами. В этот раз она показала, как вместе со своей приятельницей нежится в горячих термальных источниках под открытым небом.Девушки радовались, снимали друг друга, любовались видами заснеженных вершин и стоящими рядом молодыми людьми. В свою очередь же подписчики Анфисы наслаждались ее сексуальным купальником с пикантными декольте, сообщает