Один из сильнейших бойцов американской лиги смешанных единоборств UFC в полусреднем весе Дональд Серроне по прозвищу Ковбой уверен в своем превосходстве над ирландцем Конором Магрегором, экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях.

Один из сильнейших бойцов американской лиги смешанных единоборств UFC в полусреднем весе Дональд Серроне по прозвищу "Ковбой" уверен в своем превосходстве над ирландцем Конором Магрегором, экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях."Чувствую ли я себя лучше, как боец? – цитирует Ковбоя Серроне издание MMA Fighting. – Абсолютно. Я чувствую, что был в окопах и больших боях. Я проходил это много раз. Это мой 51-й бой в ММА. В этом плане я сделал больше, чем кто-либо другой".При этом Серроне ранее утверждал, что Макгрегору очень сложно будет в легком весе, а теперь они и вовсе подерутся в родном для Дональда полусреднем. Бой состоится 18 января на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.Говоря о выборе категории, Ковбой сказал: "Это была идея Конора. Мы уже набирали скорость, пытаясь спуститься в 155 фунтов, и он сказал: "Давай сделаем это в 170-й", и я согласился. Для меня это никогда не имело значения".По словам Серроне, единственная проблема, с которой он боролся, когда был в полусредней категории, это то, что многие соперники были большие: "У меня сейчас 177 или 178 [фунтов веса] – это равноценно тому, что ты ешь то, что хочешь. Думаю, что Конор выбрал этот вес потому, что хочет наслаждаться жизнью, есть и пить, заходить в бары и веселиться. Поэтому я его не виню".