16-летнюю жительницу Вышнего Волочка наградили за спасение двоих детей. Школьница Елизавета Шестова во время поездки в Санкт-Петербург вытащила из ледяной воды мальчиков 9 и 11 лет. Девушке выдали грамоту и почетный знак Всероссийского общества спасания на водах.

16-летнюю жительницу Вышнего Волочка наградили за спасение двоих детей. Школьница Елизавета Шестова во время поездки в Санкт-Петербург вытащила из ледяной воды мальчиков 9 и 11 лет. Девушке выдали грамоту и почетный знак "Всероссийского общества спасания на водах", сообщают "33Live.Ru Тверская область".Школьница и ее младшая сестра приехали в Петербург к родственникам на зимних каникулах. Гуляя по набережной Дудергофского канала, девочки услышали крики о помощи."Проходя мимо канала, мы услышали внизу голоса. Сперва даже не поняли, что это, но звук показался нам странным. Мы постояли несколько секунд, прислушались, и тогда различили слова "помогите!" – рассказала Елизавета изданию "Тверские ведомости".Увидев в воде детей, школьница дала младшей сестре телефон и велела вызвать службу спасения, а сама бросилась спасать мальчиков. Ей не хватило сил вытащить двоих детей, и она решила хотя бы удержать их над водой, пока не прибудет подмога. Тем временем младшая сестра позвала на помощь прохожих. Проходившие мимо женщина и молодой человек помогли вытащить детей на берег."Я тогда и не чувствовала, что делаю что-то особенное. И сейчас не чувствую. Просто… как можно было пройти мимо, если кто-то в беде", – призналась впоследствии Елизавета.Когда Елизавета вернулась в Вышний Волочек, на вокзале ее встретили глава Вышневолоцкого городского округа Наталья Рощина, журналисты и сотрудники МЧС.