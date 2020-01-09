Телеведущая Ольга Скабеева побила своего коллегу Владимира Соловьева. Ее программа стала одной из самых популярных у россиян.

Телеведущая Ольга Скабеева побила своего коллегу Владимира Соловьева. Ее программа стала одной из самых популярных у россиян.В 2019 году жители нашей страны из всего разнообразия форматов телевизионных программ выбирали для себя общественно-политические ток-шоу, в частности на телеканале "Россия 1". Самыми востребованными стали "60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым" и "Вечер с Владимиром Соловьевым".Как сообщает издание , именно эти телепередачи в будни смотрело большинство россиян. Впрочем, несмотря на одну тему вещания в рамках ток-шоу, первое место занял вечерний выпуск "60 минут". С чем это связано – неясно, однако, возможно, свою роль здесь играет время трансляции программы в эфире. Затем идет "Вечер", а замыкает тройку дневная версия программы Скабеевой и Попова.Стоит заметить, что нередко на шоу Соловьева случаются конфликты и скандалы. Как-то раз телеведущему даже пришлось разнимать двух политиков у себя в студии. Мужчины не пришли к единому мнению и пытались переспорить друг-друга, а когда все аргументы были исчерпаны, в ход пошли кулаки. К счастью, Владимир сумел утихомирить гостей.Сотрудники "России 1" подчеркнули, что среди новостных проектов телеканал максимально приблизился к "Первому" по обхвату аудитории, опередив на статистическую погрешность в 0,1 процента. Программа "Вести" в 20 часов набрала 13,6 процента среднегодовой доли, а программа "Время" в 21:00 – 13,5 процентов телезрителей. "Вести недели" с Дмитрием Киселевым замкнули тройку, набрав 13,4 процента.7 Янв 2020 в 2:26 PST