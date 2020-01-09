Ведущий украинского национального радио Богдан Буткевич в прямом эфире сделал сомнительное заявление по поводу жертв катастрофы Boeing 737 в Иране. Он поблагодарил Бога за то, что среди жертв трагедии оказалось не так много украинцев.

Ведущий украинского национального радио Богдан Буткевич в прямом эфире сделал сомнительное заявление по поводу жертв катастрофы Boeing 737 в Иране. Он поблагодарил Бога за то, что среди жертв трагедии оказалось не так много украинцев.Крушение пассажирского самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" в небе над Ираном утром 8 января стало большим ударом для всего мира. На борту лайнера находились 167 пассажиров и девять членов экипажа – все они погибли.Однако даже такой страшный итог катастрофы не смог лишить оптимизма ведущего украинского национального радио Богдана Буткевича. "Поступила очень хорошая информация о том, что, слава тебе, Господи, абсолютное большинство людей на борту этого самолета не были украинцами", – цитирует "" украинского журналиста.Как отмечает издание, это не первое сомнительное заявление Богдана Буткевича. Еще в 2014 году он, во время интервью "Громадьске ТВ", заявил: "Нужно убить 1,5 миллиона жителей Донбасса".Материал дополняется.