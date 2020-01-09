Уголовное преследование Натальи Бочкаревой готовы прекратить следователи по кокаиновому делу актрисы театра и кино. Следствие просит Преображенский суд Москвы оштрафовать задержанную в конце сентября 2019 года актрису с наркотиками.

Уголовное преследование Натальи Бочкаревой готовы прекратить следователи по "кокаиновому" делу актрисы театра и кино. Следствие просит Преображенский суд Москвы оштрафовать задержанную в конце сентября 2019 года актрису с наркотиками.Прошение следствия 9 января 2020 года поступило в суд, сообщает ТАСС. Дата судебного заседания по этому делу пока не назначена. Суд либо согласится с постановлением следствия и назначит Бочкаревой штраф не менее 40 тысяч рублей, либо вернет дело органам дознания для составления обвинительного заключения.39-летняя Бочкарева обвиняется по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса России ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств"). Эта статья предусматривает наказание от 40 тысяч рублей штрафа до трех лет лишения свободы.Наталья Бочкарева, управлявшая автомашиной Cadillac, была остановлена инспекторами ДПС в Москве на улице Стромынка. При общении с полицейскими актриса заметно нервничала. Сотрудники ГИБДД почувствовали от нее запах алкоголя и предложили женщине пройти медицинское освидетельствование. Но она от освидетельствования отказалась. При досмотре у актрисы в трусах был обнаружен пакетик с порошкообразным веществом. Порошок массой 0,69 грамма по результатам химического анализа оказался кокаином.С актрисы была взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Мировой судья за отказ пройти медосвидетельствование лишил Наталью Бочкаревой водительских прав на 20 месяцев. Кроме этого, ей придется оплатить еще 30 тысяч рублей штрафа.Дело Бочкаревой о хранении наркотиков Симоновский суд Москвы передал по подсудности в Преображенский райсуд. Теперь за ним право принятия окончательного решения.