В Москве минувшей ночью в среднем выпало около 3 сантиметров снега. Синоптики не исключают, что в течение сегодняшнего дня высота снежного покрова вырастет еще на один сантиметр. Однако основная зона снегопада столицу уже миновала.

В Москве минувшей ночью в среднем выпало около 3 сантиметров снега. Синоптики не исключают, что в течение сегодняшнего дня высота снежного покрова вырастет еще на один сантиметр. Однако основная зона снегопада столицу уже миновала.10 января осадков в виде снега уже не ожидается, в выходные небольшой снежок возможен, а в начале следующей рабочей недели пройдет мокрый снег."Температура остается градусов на 8-9 выше климатической нормы, и пока никаких кардинальных перемен в погоде не предвидится, чтобы нас ожидали сильные снегопады или морозы", — рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Тем не менее, за счет того, что ночные температуры останутся минусовыми, активного таяния снега в городе не ожидается.