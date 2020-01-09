На что только не пойдешь ради того, чтобы нравиться мужчинам! Несколько лет назад Алена Кравец с риском для здоровья установила импланты для увеличения груди. А теперь занялась восстановлением девственности.

На что только не пойдешь ради того, чтобы нравиться мужчинам! Несколько лет назад Алена Кравец с риском для здоровья установила импланты для увеличения груди. А теперь занялась восстановлением девственности.Кравец признается, что невинности лишилась довольно поздно –в университете. С тех пор прошло двадцать лет, Алена успела родить. Понятно,что за этот время цветок ее лотоса немного подувял, врата жизни поистрепались,долина радости примялась. И Алена, как перфекционист по природе, решилась немногообмануть время."Вначале я хотела сделать абиопластику, во времякоторой хирург просто иссекает лишние ткани и ушивает губы, формируяэстетичную и комфортную форму, – призналась Алена. – Пластика малыхполовых губ очень популярна среди дам, достигших 30-летнего возрастаили рожавших".Но хирург, осмотрев прелести Кравец, предложил ей сделать модную среди звезд гименопластику. Это ушивание половых губ так, что даже опытный гинеколог несможет понять, что перед ним не девочка. "Я решилась на ушиваниедевственной плевы, чтобы снова испытать радость первой ночи, чтобы подаритьсебя любимому без остатка, чтобы он в полной мере мог почувствовать себяжеланным и любимым", – пояснила .Для операции она выбрала элитную клинику. И завосстановление девственности выложит 80 тысяч рублей. Можно было бы найти вариант подешевле и попроще, когда вульва стягивается тонкой хирургическойлеской, и мужчина испытывает удовольствие от преграды вовремя проникновения. Норешила подойти к делу более серьезно.30 Дек 2019 в 10:34 PSTХирург будет использовать дляработы ткани слизистой оболочки преддверия вагины. При разрыве подобнойискусственной мембраны будет чувствоваться и боль, будет и обильноекровотечение. Ведь невинность восстановится практически в первозданном виде. Итогда любимый снова сможет прошептать Алене на ушко: "Я люблю твои губыалые – большие и малые".