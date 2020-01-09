В полицию поступило заявление от менеджера одного из магазинов, расположенного на улице Маросейке...

«Сотрудниками Московского уголовного розыска во взаимодействии с коллегами из Юго-Западного и Центрального административных округов столицы задержан подозреваемый в серии разбойных нападений на салоны сотовой связи.В полицию поступило заявление от менеджера одного из магазинов, расположенного на улице Маросейке. Мужчина сообщил, что в салон зашел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы денежные средства и скрылся с места происшествия.В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления на улице Академика Анохина полицейские задержали ранее неоднократно судимого 45-летнего жителя столицы.Следователем ОМВД России по Басманному району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ. В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В ходе дальнейших мероприятий оперативниками было установлено, что задержанный может быть причастен к пяти аналогичным противоправным деяниям, общий ущерб от которых превысил миллион рублей. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк