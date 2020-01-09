Под капотом автомобиля оперативники обнаружили и изъяли два пакета, в которых находилось девять полиэтиленовых свертков...
«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Люблино совместно с оперативниками Отдельной роты ППСП УВД по ЮВАО задержали 22-летнего приезжего по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – героина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Злоумышленник был задержан на Краснодарской улице в результате оперативно-розыскных мероприятий. В ходе досмотра транспортного средства гражданина под капотом автомобиля оперативники обнаружили и изъяли два пакета, в которых находилось девять полиэтиленовых свертков. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой около 600 граммов.
Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.
Следствием ОМВД России по району Люблино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
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