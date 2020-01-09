Под капотом автомобиля оперативники обнаружили и изъяли два пакета, в которых находилось девять полиэтиленовых свертков...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Люблино совместно с оперативниками Отдельной роты ППСП УВД по ЮВАО задержали 22-летнего приезжего по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – героина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.Злоумышленник был задержан на Краснодарской улице в результате оперативно-розыскных мероприятий. В ходе досмотра транспортного средства гражданина под капотом автомобиля оперативники обнаружили и изъяли два пакета, в которых находилось девять полиэтиленовых свертков. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой около 600 граммов.Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следствием ОМВД России по району Люблино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18