Последние политические события на Ближнем Востоке не повлияют на планы московского Спартака провести предсезонную подготовку в регионе. Спартаковцы не будут переносить сбор из Объединенных Арабских Эмиратов в другой регион.

Последние политические события на Ближнем Востоке не повлияют на планы московского "Спартака" провести предсезонную подготовку в регионе. Спартаковцы не будут переносить сбор из Объединенных Арабских Эмиратов в другой регион.Тренировочный сбор красно-белых в ОАЭ начнется 13 января и продлится десять дней. В начале февраля "Спартак" отправится в Катар, где примет участие в турнире. Соперниками москвичей станут "Ростов", "Локомотив" и сербский "Партизан".Планы клуба пока остаются неизменными, несмотря на обострившуюся обстановку в регионе. Ранее "Спартак" собирался провести подготовку в США, но вынужден был отказаться от этой идеи из-за проблем с визами.