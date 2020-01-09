В Белоруссии под Витебском карьерный самосвал свалился в воду — грунт под его задними колесами обрушился, и многотонная машина утонула. Спустя несколько дней развернулась целая операция по спасению БелАЗа.

В Белоруссии под Витебском 4 января карьерный самосвал свалился в воду — грунт под его задними колесами обрушился, и многотонная машина утонула. Спустя несколько дней развернулась целая операция по спасению "БелАЗа".К берегу подогнали экскаватор и несколько бульдозеров, подготовивших почву для "тяжелой артиллерии", которая вскоре пришла на своих ногах: для вызволения самосвала, весящего десятки тонн, использовался гигант еще большего размера — шагающий кран.Водолазы закрепили на утонувшем "БелАЗе" тросы, и вскоре шагающий кран вытащил самосвал на сушу.