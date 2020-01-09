Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала 112. Украина обратил внимание на странности при крушении пассажирского самолета Boeing 737 в небе над Тегераном. Он считает, что к трагедии может иметь отношение некая третья сила.

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "112. Украина" обратил внимание на странности при крушении пассажирского самолета Boeing 737 в небе над Тегераном. Он считает, что к трагедии может иметь отношение некая третья сила.Пожалуй каждый, кто следил за новостями на новогодние праздники и услышал о крушении самолета Boeing 737 в Иране утром 8 января обратил внимание на роковое совпадение. Дело в том, что авиакатастрофа произошла именно тогда, когда иранские власти решились на военный ответ на американскую агрессию.Однако украинский политолог Андрей Ермолаев считает, что речи о простой атаке пассажирского лайнера идти не может. "В ночь, когда было сделано два залпа ракет с территории Ирана по территории Ирака, собственно, действующий уже утром аэропорт – таким образом подставляться и играть открытыми картами, я думаю, ни одно политическое и военное руководство при памяти себе бы не позволило", – цитирует издание "Политнавигатор" эксперта."Что касается спецоперации – над этим стоит думать", – подчеркнул Андрей Ермолаев."Слишком много акторов в этой трагичной ситуации в регионе и вообще все это похоже на сложную шахматную партию, в которой играют много игроков. И те, кто хотел бы разыграть карту Ирана, и те, кто играл против Ирана", – добавил политолог.При этом, по его словам, даже если крушение пассажирского самолета было результатом злонамеренных действий какой-либо из сторон, то, что жертвой оказался именно украинский лайнер стоит считать именно случайностью.Напомним, пассажирский лайнер Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение утром 8 января, практически сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Он должен был доставить пассажиров в Киев. По предварительным данным, причиной трагедии стало возгорание. Жертвами катастрофы стали 176 человек.