Разведывательные службы Запада считают по итогам предварительного расследования, что причиной катастрофы украинского Boeing в Иране стала техническая неисправность.

Разведывательные службы Запада считают по итогам предварительного расследования, что причиной катастрофы украинского Boeing в Иране стала техническая неисправность. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник в спецслужбах Канады.По информации собеседника агентства, у экспертов имеются свидетельства перегрева одного из двигателей авиалайнера. Западные спецслужбы пришли к выводу, что самолет не был сбит ракетой.8 января текущего года Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу после взлета из аэропорта Тегерана, напоминает ТАСС. В результате ЧП все 176 пассажиров и членов экипажа погибли.