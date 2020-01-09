В американском ресторане быстрого питания ссора, возникшая на ровном месте, в течение нескольких секунд превратилась в драку, окончившуюся стрельбой. В результате инцидента, один участник потасовки был ранен, а второго ждет длительный срок лишения свободы.

В американском ресторане ссора, возникшая на ровном месте, в течение нескольких секунд превратилась в драку, окончившуюся стрельбой.Инцидент произошел 7 января в Майами в ресторане быстрого питания Licking: 24-летний водитель сидел, ожидая свой заказ, когда услышал несколько обидных фраз от незнакомого ему 21-летнего парня.Разгневанный мужчина набросился с кулаками на своего обидчика, однако тот, получив несколько ударов, отбежал, выхватил пистолет и перешел в контратаку, открыв огонь из своего оружия.Водитель обратился в бегство, вслед ему прозвучали семь выстрелов. Четыре пули попали в цель, все в правую ногу. Пострадавший упал, и вскоре был госпитализирован. Раненый мужчина был прооперирован в ближайшей больнице, врачи называют его состояние стабильным.Юноша с пистолетом, оказавшийся местным жителем Тамарио Роллом, вернулся в ресторан, продолжил свою трапезу и вскоре был задержан. Полицейским он заявил, что ссору никак не провоцировал, был избит, а стрелять начал исключительно в целях самообороны.Сейчас Тамарио ждет суда, местные юристы утверждают, что парень сядет в тюрьму на длительный срок.