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<a href="https://33live.ru/novosti/09-01-2020-stalo-izvestno-o-likvidacii-muzha-bolnoj-rakom-zavorotnyuk-8-yanvarya.html" target="_blank">Стало известно о ликвидации мужа больной раком Заворотнюк 8 января</a> - Накануне, 8 января, должна была состояться трансляция грандиозного ледового шоу Татьяны Навки Спящая красавица. Легенда двух королевств, главную мужскую роль в котором исполнил Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, борющейся с раком. Однако по какой-то причине Первый канал убрал спектакль.