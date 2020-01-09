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<a href="https://33live.ru/novosti/09-01-2020-svoeobraznyj-podarok-obshhestvennost-vstupilas-za-vvyazavshegosya-v-skandal-s-pugachevoj.html" target="_blank">Своеобразный подарок: Общественность вступилась за ввязавшегося в скандал с Пугачевой</a> - Буквально на днях известному блогеру Вадиму Манукяну заблокировали страницу в социальной сети Одноклассники. Общественность заступилась за нелестно высказавшегося об Алле Пугачевой общественного деятеля.